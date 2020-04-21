«Сегодня после утреннего облета на вертолете сотрудники ГСЧС и лесного хозяйства доложили, что открытого огня нет, задымленность гораздо меньше по сравнению со вчерашним днем. Мы будем проводить совещание штаба, будем выяснять все детали… Очень надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем доложить о том, что пожар локализован полностью», — сказал он.
Бунечко также заявил, что власть предварительно провела подсчет убытков. Местные администрации обратились в правительство с просьбой выделить 25 млн грн (около 70 млн рублей) для погашения предварительных убытков. Средства нужны для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей, которые пострадали вследствие бедствия.