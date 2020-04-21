Спасатели ГСЧС Украины взяли под контроль ситуацию с лесными пожарами в Житомирской области, задымленности все меньше. Об этом 21 апреля в эфире телеканала «112 Украина» сообщил глава местной облгосадминистрации Виталий Бунечко

Стихийная беда. Киев в кольце пожаров, Чернобыльский заповедник просит о помощи © REUTERS, сказал он. Бунечко также заявил, что власть предварительно провела подсчет убытков. Местные администрации обратились в правительство с просьбой выделить 25 млн грн (около 70 млн рублей) для погашения предварительных убытков. Средства нужны для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей, которые пострадали вследствие бедствия.