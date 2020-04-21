«По состоянию на 09:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 415 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 988 и 892 человека соответственно. Еще 556 и 435 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За 300 случаев перешли также Киевская, Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.
По состоянию на утро 21 апреля в центральную лабораторию поступило 710 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 18 532 сообщения о подозрении на COVID-19.