На Украине с начала эпидемии зафиксировано 6125 случаев коронавируса, 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. Об этом 21 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 988 и 892 человека соответственно. Еще 556 и 435 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За 300 случаев перешли также Киевская, Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.

По состоянию на утро 21 апреля в центральную лабораторию поступило 710 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 18 532 сообщения о подозрении на COVID-19.