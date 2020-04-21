Дым и запах гари: Киев попал в пятерку городов с самым грязным воздухом

По состоянию на утро 21 апреля Киев занимает четвертое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные сайта мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir

Воздух Киева стал самым грязным в мире © REUTERS, Gleb Garanich индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 153 балла и продолжает расти. Данная отметка означает, что воздух в Киеве опасен для человека: над городом можно наблюдать дымку, а также чувствовать запах гари.

Причиной являются пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые начались 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году.

В итоге сейчас по уровню загрязнения воздуха Киев уступает лишь Чиангмаю (Таиланд), Эль-Кувейту (Кувейт) и Дакке (Бангладеш).