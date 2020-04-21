Полиция проверила пещеры в округе Паури-Гархвал вблизи реки Ганг после сообщений о том, что в них находятся несколько иностранцев.
Двое обнаруженных туристов оказались из Украины, один из Турции, по одному из США, Непала и Франции. Они признались, что живут в пещерах с 24 марта.
Все шесть туристов — четверо мужчин и две женщины — были помещены в карантин после медицинского осмотра, в ходе которого у них не было выявлено симптомов COVID-19.
Ограничительные меры из-за коронавируса действуют в Индии с 24 марта. Работу в стране продолжают только компании, оказывающие жизненно необходимые услуги.