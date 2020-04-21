В Индии шесть иностранных туристов пытались пересидеть эпидемию в пещерах после того, как у них закончились деньги, передает на днях dailymail.co.uk

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк проверила пещеры в округе Паури-Гархвал вблизи реки Ганг после сообщений о том, что в них находятся несколько иностранцев.

Двое обнаруженных туристов оказались из Украины, один из Турции, по одному из США, Непала и Франции. Они признались, что живут в пещерах с 24 марта.

Все шесть туристов — четверо мужчин и две женщины — были помещены в карантин после медицинского осмотра, в ходе которого у них не было выявлено симптомов COVID-19.

Ограничительные меры из-за коронавируса действуют в Индии с 24 марта. Работу в стране продолжают только компании, оказывающие жизненно необходимые услуги.