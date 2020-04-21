«Карантин у нас установлен до 24 апреля. Я, как главный врач, буду готовить представление о продлении карантина как минимум до 12 мая, а также могу анонсировать смягчение карантина при улучшении эпидемиологической обстановки с понедельника», — заявил Ляшко.
По его словам, соответствующее решение может быть принято правительством уже на заседании в среду.
Из-за вспышки коронавируса правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек.