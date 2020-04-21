Министерство здравоохранения Украины будет настаивать на продлении карантинных мер в стране как минимум до 12 мая. Об этом 20 апреля сообщил замглавы ведомства, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «24 канала»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил Ляшко.

По его словам, соответствующее решение может быть принято правительством уже на заседании в среду.

Из-за вспышки коронавируса правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек.