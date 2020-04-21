Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер на пост посла в Белоруссии. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Белого дома

Макей рассказал, когда Белоруссия назначит посла в США © Santa Fe Relocation Services / flickr Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих людей на ключевые позиции в своей администрации: Джули Фишер из штата Теннесси на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь», — говорится в заявлении.

Фишер сейчас работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.

В середине февраля глава МИД республики Владимир Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту Александру Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.

США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные.