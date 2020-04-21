Украинскиe бизнесмены Вадим Новинский и Андрей Киселев были удалены из российского санкционногo списка. Соответствующее постановление кабмина РФ опубликовали 20 апреля на официальном порталe раскрытия нормативнo-правовых актов

Косачев: Кризис даёт уникальный шанс разорвать порочный санкционный круг © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ.

В ноябре 2018 занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.