Киселева связывают с группой «УкрМет», а Новинский является совладельцем холдинга «Метинвест». Предприниматели выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальныe экономическиe меры.
Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ.
В ноябре 2018 занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.