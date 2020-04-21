В украинской политике могут появиться новые лидеры и новые проекты. Об этом в нтервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер Олег Сенцов, который в России получил срок за подготовку теракта.

«Посмотрим, как в другом сегменте будет себя позиционировать (юрист — Ред.) Андрей Портнов, не выберет ли политическую карьеру (боксер Александр) Усик, есть (шоумен Сергей) Притула. Возможно возникновение новых политических лидеров, нового политического цикла», — предположил политолог.

Однако для новых политических проектов должна открыться дорога к выборам. Пока что понимания, когда пройдут президентские и парламентские выборы, нет, добавил Руслан Бортник.