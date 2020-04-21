Активизация разных крыльев украинской оппозиции может увеличить риски раскола страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

«Боюсь, что активизация с одной стороны майданной оппозиции, с другой — антимайданной и пророссийской — это увеличение рисков раскола страны. Ни тот ни другой фланг украинской политики не имеет достаточно общественной поддержки для того, чтобы единолично захватить власть», — рассказал политолог.

«Черная технология». Фесенко объяснил, почему в Раде хотят покончить с «правкотерроризмом» © UKRLIFE.TV Владимира Фесенко, у Петра Порошенко вновь стать единоличным лидером страны не выйдет, потому что фланг украинской политики, который он представляет, очень дифференцирован.

Там есть и националистическое крыло со своей конкуренцией, и несколько либерально-демократических проектов, в том числе «Голос», «Самопомощь» и партия экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.