«Боюсь, что активизация с одной стороны майданной оппозиции, с другой — антимайданной и пророссийской — это увеличение рисков раскола страны. Ни тот ни другой фланг украинской политики не имеет достаточно общественной поддержки для того, чтобы единолично захватить власть», — рассказал политолог.
По словам Владимира Фесенко, у Петра Порошенко вновь стать единоличным лидером страны не выйдет, потому что фланг украинской политики, который он представляет, очень дифференцирован.
Там есть и националистическое крыло со своей конкуренцией, и несколько либерально-демократических проектов, в том числе «Голос», «Самопомощь» и партия экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.