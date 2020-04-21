Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сможет привлечь часть избирателей, которые разочаровались из-за того что власть не добилась прогресса в прекращении военного конфликта в Донбассе. Однако вопрос мира сейчас не играет ключевую роль в общественном мнении, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортник

Бортник рассказал, как коронавирус повлияет на выборы в США и украинскую политику © Facebook, Ruslan Bortnik Рината Ахметова и партия Шария, считает собеседник издания.

«Пока что вопрос мира в Донбассе отодвинут в сторону из-за страха перед эпидемией. Сейчас ключевую роль в общественном мнении играет именно ситуация с эпидемией. Вопросы мира в Донбассе, коррупции, тарифов, благосостояния отошли в сторону. Они будут отражаться на электоральных настроениях чуть позже», — рассказал Руслан Бортник.

Часть голосов разочаровавшихся избирателей достанется ОПЗЖ потому что общество разочаровано и во власти, и в оппозиции в вопросах достижения стабильного мира и прогресса в реинтеграции Донбасса, добавил Руслан Бортник.