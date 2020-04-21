По словам собеседника издания, Сенцов не обладает задатками профессионального политика.
«Он интроверт ярко выраженный, он сконцентрирован сам на себе. Единственный его ресурс — то его известность, та героическая история пребывания в российской тюрьме. У него есть гражданская позиция, статус морального авторитета, но у него нет лидерских качеств, он не оратор и не сможет стать полноценным лидером», рассказал политолог.
По словам Владимира Фесенко, миф о Сенцове создали некоторые телеграмм-каналы, аналитика которых далека от реальности.