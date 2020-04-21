Даже если Олега Сенцова начнут продвигать в качестве нового лидера постмайданного прозападного политического проекта, то он быстро повторит путь экс-лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

«Был запрос, он попал на волну». Владимир Фесенко рассказал, как Зеленский стал президентом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он интроверт ярко выраженный, он сконцентрирован сам на себе. Единственный его ресурс — то его известность, та героическая история пребывания в российской тюрьме. У него есть гражданская позиция, статус морального авторитета, но у него нет лидерских качеств, он не оратор и не сможет стать полноценным лидером», рассказал политолог.

По словам Владимира Фесенко, миф о Сенцове создали некоторые телеграмм-каналы, аналитика которых далека от реальности.