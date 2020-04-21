Рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» вряд ли когда-нибудь превысит 20%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко рассказал, с чем войдет в историю президент Зеленский © Facebook Владимира Фесенко

«С этой точки зрения делать прогнозы о том, что от снижения рейтинга Зеленского выиграет именно ОПЗЖ, я бы не стал по одной причине: электорат Зеленского очень разный. Он не состоит из электората бывшей «Партии регионов». Я могу сделать такой прогноз. Даже если часть нынешних сторонников Зеленского через какое-то время перейдет на сторону ОПЗЖ, потолок рейтинга этой политической силы — 20%. Это бывшие сторонники «Партии регионов», — рассказал политолог.

Владимир Фесенко добавил, что если начнет воссоздавать свой политический проект олигарх Ринат Ахметов, начнут наращивать активность партия Шария и особенно юрист Андрей Портнов, то не будет и 20%.