Для республик ЕАЭС, которые экспортируют трудовых мигрантов, наступают очень нелегкие времена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семен Уралов

Семен Уралов: Нас ждут перегретые рынки труда и социальные взрывы © Facebook, Семен Уралов

Возвращаясь из-за рубежа, трудовые мигранты оказывают давление на рынок труда, который в их родных странах и так невелик. В самой же России рынок труда на фоне кризиса также сокращается.

«Когда границы откроются, а рано или поздно это все равно произойдет, граждане республик ЕАЭС окажутся в сложной ситуации, потому что те трудовые места, на которые они рассчитывали, будут заняты. Мы же понимаем, что в первую очередь будет схлопываться экономика услуг и премиум-потребление. А это коснется людей, которые были заняты в стройке и общепите. Вы живете в Москве, вы сами видите, кто работает в ресторанах, кафе и во всех забегаловках», — рассказал Уралов.

После эпидемии в крупных городах России возникнет огромное давление на рынок труда, сначала внутри, а потом и снаружи, в зависимости от того, когда и как откроются границы. А в такой ситуации логично ожидать политических кризисов внутри республик.

Семен Уралов добавил, что многое будет зависеть от того, окажутся ли готовы далеко не бедные элиты Киргизии и Армении делиться со своими согражданами.

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