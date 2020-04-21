Перспективы промышленности региона после окончания карантина — самые печальные, считает Теплов.
«Как пример можно привести завод имени Петровского: непосредственно перед карантином даже объявляли о наборе рабочих после долгого простоя, а теперь, когда все экспортные контракты повисли — они, толком не успев начать работать, вновь остановились. И возникают большие сомнения, будет ли смысл у них открываться вообще», — рассказал собеседник издания.
По словам Виталия Теплова, какой бы то ни было государственной программы для поддержки таких крупных экспортно ориентированных предприятий, по сути, нет. Власть ограничивается лишь набором громких лозунгов о поддержке национального производителя, но дальше слов дело не идет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.