Все крупные предприятия Днепра воспользовались ситуацией с эпидемией и встали на длительный ремонт или, по крайней мере, заявили о таких намерениях. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов

Теплов: Промышленные гиганты Днепра встали на «карантинный ремонт» и рискуют из него не выйти © Facebook, виталий теплов | Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«Как пример можно привести завод имени Петровского: непосредственно перед карантином даже объявляли о наборе рабочих после долгого простоя, а теперь, когда все экспортные контракты повисли — они, толком не успев начать работать, вновь остановились. И возникают большие сомнения, будет ли смысл у них открываться вообще», — рассказал собеседник издания.

По словам Виталия Теплова, какой бы то ни было государственной программы для поддержки таких крупных экспортно ориентированных предприятий, по сути, нет. Власть ограничивается лишь набором громких лозунгов о поддержке национального производителя, но дальше слов дело не идет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.