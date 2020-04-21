Одним из проявлений такой активности стало недавнее разоблачение «российского агента» в рядах СБУ, генерал-майора Валерия Шайтанова.
Таким образом Баканов пытается показать свою результативность, ведь президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что не будет держать на высоких должностях неэффективных руководителей, считает политолог.
«Не исключаю, что это может быть информационная накачка, которая говорит о том, что ротации возможны в целом в силовых структурах. Пока что (глава МВД. — Ред.) Арсен Аваков кажется незыблемым, но я не исключаю, что в будущем вопрос контроля над МВД будет возникать», — рассказал собеседник издания.
Из-за активизации Баканова Аваков должен ощутить напряжение, потому что среди силовых ведомств начинается своеобразная конкуренция, заключил Алексей Якубин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.