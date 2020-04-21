Служба безопасности Украины (СБУ) и ее руководитель Иван Баканов в последнее время активизировали свою деятельность, чтобы показать эффективность своей работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Пока Аваков кажется незыблемым, но среди спецслужб Украины начинается соперничество — Якубин © Facebook Алексея Якубина Валерия Шайтанова.

Таким образом Баканов пытается показать свою результативность, ведь президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что не будет держать на высоких должностях неэффективных руководителей, считает политолог.

«Не исключаю, что это может быть информационная накачка, которая говорит о том, что ротации возможны в целом в силовых структурах. Пока что (глава МВД. — Ред.) Арсен Аваков кажется незыблемым, но я не исключаю, что в будущем вопрос контроля над МВД будет возникать», — рассказал собеседник издания.

Из-за активизации Баканова Аваков должен ощутить напряжение, потому что среди силовых ведомств начинается своеобразная конкуренция, заключил Алексей Якубин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.