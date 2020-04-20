Италия находится в тройке лидеров по числу зараженных COVID-19 в мире и остается страной, где самая высокая смертность от заразы.
«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, на сутки это число снизилось на 20, это впервые зарегистрированный положительный показатель», — приводит РИА Новости слова Боррелли.
Отметим, такие показатели были достигнуты вскоре после того, как в Италию отправилась группа российских медиков и специалистов войск химико-бактериологической защиты.
Итальянские власти и врачи неоднократно отмечали высокий уровень подготовки российских специалистов и высоко оценивали оказанную помощь.