В Италии впервые с начала эпидемии уменьшилось количество инфицированных коронавирусом жителей страны. Без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек, сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли 20 апреля

Италия находится в тройке лидеров по числу зараженных COVID-19 в мире и остается страной, где самая высокая смертность от заразы.

«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, на сутки это число снизилось на 20, это впервые зарегистрированный положительный показатель», — приводит РИА Новости слова Боррелли.

Коронавирус в Европе: усиление антикитайской риторики, в Италии и Испании — минимумы смертности, континент выходит из карантина © AP, Manu Fernandez

Итальянские власти и врачи неоднократно отмечали высокий уровень подготовки российских специалистов и высоко оценивали оказанную помощь.