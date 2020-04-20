Основные группы держателей аргентинских долговых бумаг, в том числе крупные инвестиционные фонды, ответили отказом на предложение правительства страны по реструктуризации долга, сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинскую прессу 20 апреля

Ранее Украина.ру сообщала, что власти предложили план по реструктуризации госдолга.

Он предполагал отложить платежи на три года, сократить на 62% объем процентных выплат и списать часть долга.

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Комитет кредиторов Аргентины, а также инвестиционные фонды Ashmore, BlackRock, Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP и другие отвергли предложение.

Предложение аргентинских властей было названо «односторонним», а переговоры — «недобросовестными». От правительства потребовали «честных переговоров», которые устроят инвесторов.