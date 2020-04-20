Ранее Украина.ру сообщала, что власти предложили план по реструктуризации госдолга.
Он предполагал отложить платежи на три года, сократить на 62% объем процентных выплат и списать часть долга.
Fitch Ratings после этого снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня «С», что означает неизбежный дефолт.
Комитет кредиторов Аргентины, а также инвестиционные фонды Ashmore, BlackRock, Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP и другие отвергли предложение.
Предложение аргентинских властей было названо «односторонним», а переговоры — «недобросовестными». От правительства потребовали «честных переговоров», которые устроят инвесторов.