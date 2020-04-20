На территории Литвы до 27 апреля действует карантин, по правилам которого появление без маски в общественных местах строго запрещено.
Во время патрулирования окрестностей Панемунского леса полицейские заметили мужчину, гулявшего без защитной маски. Нарушителю вынесли предупреждение, тот, казалось, понял свою ошибку. Но через некоторое время полицейские еще дважды засекли литовца без маски на прогулке.
В третий раз вынести предупреждение не удалось: завидев людей в форме, нарушитель бросился в реку Неман, доплыл до опоры моста и решил там подождать, пока его оставят в покое.
Доставать нарушителя из воды пришлось спасателям. Мужчину осмотрели медики, и на этот раз ему пришлось проехать в отделение полиции.