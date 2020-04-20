В Литве мужчина, гулявший без защитной маски, попытался уплыть от полицейских, которые хотели вынести ему предупреждение. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило издание Sputnik Литва

На территории Литвы до 27 апреля действует карантин, по правилам которого появление без маски в общественных местах строго запрещено.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заметили мужчину, гулявшего без защитной маски. Нарушителю вынесли предупреждение, тот, казалось, понял свою ошибку. Но через некоторое время полицейские еще дважды засекли литовца без маски на прогулке.

В третий раз вынести предупреждение не удалось: завидев людей в форме, нарушитель бросился в реку Неман, доплыл до опоры моста и решил там подождать, пока его оставят в покое.

Доставать нарушителя из воды пришлось спасателям. Мужчину осмотрели медики, и на этот раз ему пришлось проехать в отделение полиции.