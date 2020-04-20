Врачи, которые, прибыв на вызов к пациентам с подтвержденным COVID-19, констатировали необходимость их госпитализации, но уезжали без пациентов, поскольку те их убеждали в хорошем самочувствии. Об этом 20 апреля сообщил начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко, передает сайт Кривого Рога «0564»

Отмечается, что три человека с подтвержденным коронавирусом отказались ехать в больницу, сославшись на законы.

«18-19 апреля были получены из Днепра ПЦР тесты, которые подтвердили диагноз COVID-19 у 3 криворожан, болезнь у них проходит без повышения температуры и ухудшения самочувствия. После получения результатов тестов, осмотра пациентов и проведения всех необходимых мероприятий, заболевшим была предложена госпитализация в инфекционную больницу», — говорится в сообщении.

Однако они, ссылаясь на действующее законодательство, приказы Министерства здравоохранения и хорошее самочувствие, отказались от перевода их в больницу. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Еще одна женщина, у которой подтвержден диагноз, также ссылаясь на хорошее самочувствие и определенные семейные обстоятельства, отказалась от госпитализации.

Кабмин 25 марта усилил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения на Украине коронавируса. Постановление, инициированное экс-министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, предусматривает разрешение на принудительное обследование и госпитализацию людей с подозрением на COVID-19.