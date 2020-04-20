Лидер Радикальной партии Олег Ляшко собрал в интернете картинки, которые в шуточной форме описывают его выступление в Верховной Раде в 2016 году, и заявил, что его слова актуальны и сегодня. Об этом 20 апреля он написал в своем Facebook

«Выставлю бутылку коньяка»: Ляшко попросил украинцев доказать ему, что «коммуналка» подешевела © Facebook/Олег Ляшко Олег Ляшко, выступая с трибуны парламента, заявил, что в Киеве хотят засыпать одно из озер, на месте которого собираются строить дома. Он отметил, что этого делать нельзя, о чем говорил с мэром города Виталием Кличко. Также экс-депутат заявил, что задал градоначальнику простой вопрос — «куда девать бобров?». После его выступления пользователи соцсетей публиковали различные мемы.

«Четыре года прошло, а мемы со мной и бобрами до сих пор актуальны. Потому что, к сожалению, этих животных, некому защитить от тварей-людей. Возможно, они не такие симпатичные, как коалы или кенгуру, которым сочувствовал весь мир. Но они ничем не провинились, чтобы люди забирали у них родной дом — озера и леса!» — написал он.

Пожарные уже две недели пытаются потушить возгорание в Чернобыльской зоне Киевской области, а также Житомирской области. ГСЧС Украины сообщало, что огонь быстро распространяется из-за пересохшей земли вследствие фактического отсутствия осадков и бесснежной зимы. Глава МВД Украины Арсен Аваков также отметил, что пожары происходит из-за поджогов. В частности, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на выходных в городе фиксировали 30 пожаров в экосистемах. В том числе на прошлой неделе горел лесопарк в Голосеевском районе столицы. СМИ сообщили, что к спасателям из огня выполз обгоревший бобер с выжженными глазами, который через некоторое время скончался.