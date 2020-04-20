На занятия после каникул в большинство школ крупных городов Белоруссии вернулись меньше половины учеников. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило агентство Regnum

Ранее стало известно, что белорусские власти приняли решение возобновить обучение в школах, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко об эпидемиологической ситуации в стране, на занятия в школы не вышли более половины учеников: в классах по 25-30 человек осталось около трети учащихся.

Аналогичная ситуация наблюдается во многих крупных городах страны — родители просто боятся отпускать детей в школы и просят оформить заявление об отсутствие на занятиях с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4 779 случаев заражения коронавирусом, 47 человек скончались, 494 выздоровели.