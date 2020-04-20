Ранее стало известно, что белорусские власти приняли решение возобновить обучение в школах, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
Несмотря на оптимистичные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об эпидемиологической ситуации в стране, на занятия в школы не вышли более половины учеников: в классах по 25-30 человек осталось около трети учащихся.
Аналогичная ситуация наблюдается во многих крупных городах страны — родители просто боятся отпускать детей в школы и просят оформить заявление об отсутствие на занятиях с формулировкой «по семейным обстоятельствам».
Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4 779 случаев заражения коронавирусом, 47 человек скончались, 494 выздоровели.