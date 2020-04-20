Министерство обороны Белоруссии не планирует отменять военный парад в Минске, запланированный на 9 мая, несмотря на петицию, которую подписали более 7 тысяч граждан. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил портал Tut.by

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отмечают, что не планируют отменять парад даже в условиях пандемии, так как он является частью боевой подготовки военнослужащих.

«Складывающаяся в настоящий момент в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. (…) В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — объяснили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что во время подготовки к параду выполняется «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий».

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4779 случаев заражения коронавирусом, 47 человек скончались, 494 выздоровели. Власти страны с понедельника, 20 апреля, снова открыли школы, а 25 апреля планируют провести республиканский субботник.