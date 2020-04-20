Депутат фракции «Слуга народа» Андрей Герус проигнорировал правила карантина и занимался спортом на территории комплекса университета им. Т.Г. Шевченко. Соответствующие фотографии и видео опубликовал в Facebook пользователь Николай Слободян.

Андрей Герус. Биографическая справка © Facebook, Андрей Герус

По его словам, на вопрос, почему он нарушает карантин, Герус ответил, что этот вопрос адресован неправильно. Также Слободян утверждает, что на стадион невозможно попасть не только из-за карантина, но потому что туда пропускают людей, исключительно связанных с университетом. Слободян утверждает, что заниматься на стадионе спортом Герусу дал разрешение лично ректор университета.