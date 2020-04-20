«Простите, что об этом пишу в такой праздник. На фото и видео депутат — "слуга" Герус сегодня, 19.04, откровенно нарушает правила карантина, бегая по стадиону (комплекс университета Шевченко)… Правила и законы для лохов?! Можно ли всем нарушать?» — написал он.
По его словам, на вопрос, почему он нарушает карантин, Герус ответил, что этот вопрос адресован неправильно. Также Слободян утверждает, что на стадион невозможно попасть не только из-за карантина, но потому что туда пропускают людей, исключительно связанных с университетом. Слободян утверждает, что заниматься на стадионе спортом Герусу дал разрешение лично ректор университета.