Случай произошел в Соломенском районе.
«Из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впускать в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет», — говорится в сообщении.
Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с цветами. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Возбуждено дело по статье «хулиганство». Нарушителю грозит до семи лет заключения.