Сотрудники полиции задержали киевлянина, стрелявшего в прохожих с балкона своей квартиры из травматического пистолета, который он затем решил закопать в вазон с цветами. Об этом 20 апреля сообщает полиция Киева в Facebook

Случай произошел в Соломенском районе.

«Из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впускать в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет», — говорится в сообщении.

Иностранец устроил ночные гонки со стрельбой в Киеве © Фото: Нацполиция Киева

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Возбуждено дело по статье «хулиганство». Нарушителю грозит до семи лет заключения.