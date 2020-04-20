Франция, Германия, Чехия, Польша и Норвегия 20 апреля ослабили ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает DW

В ФРГ разрешили открыть коммерческие предприятия площадью менее 800 кв. м, а также автосалоны и веломагазины.

Чехия, которая только через год намерена открыть границы, запустила план по восстановлению жизни общества, состоящий из пяти этапов.

Сначала будут открыты рынки и разрешены учебные мероприятия под открытым небом. Выезд за рубеж разрешат местным гражданам, но при условии прохождения двухнедельного карантина по возвращении.

Во Франции возобновят работу дома престарелых, где были зафиксированы 45% случаев COVID-19.

Норвегия восстановит работу детских садов и ряда медицинских специальностей. Еще через неделю там откроют школы, университеты, парикмахерские и салоны красоты.

Поляки открыли для посещения парки и леса, увеличили верхний предел числа одновременно находящихся в магазинах покупателей.