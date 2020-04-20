В Казахстане пятьсот рабочих Тенгизского нефтяного месторождения отказались выходить на смену в страхе заразиться коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило издание Sputnik Казахстан

Возвращаться к работе отказались сотрудники филиала компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР), проживающие в поселке Сана вахтового городка Тенгиз. Свои действия они объяснили тем, что ранее коронавирус был выявлен у рабочего из другого вахтового поселка, соответственно, во время производства они могут заразиться.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За дни простоя рабочим пообещали платить в обычном объеме.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 1 757 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались, 417 выздоровели.