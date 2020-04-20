Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям отложить до осени рассмотрение возбужденных в отношении него уголовных дел – взамен он предложил привезти в страну около 5,5 млрд долларов зарубежных инвестиций для устранения последствий карантина и коронавируса. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило агентство РИА Новости

Ранее Саакашвили предлагал властям организовать международные рейсы для возвращения грузинских граждан на родину. Предложение не было принято: власти заявили, что рейсы выполняются в достаточной мере, а все желающие могут помочь в борьбе с коронавирусом, пожертвовав средства в специальный фонд.

«Все юридические споры необходимо отложить на будущее и объявить мораторий до осени. После осени вы можете продолжить мои юридические процессы, осудить меня за разные дела и так далее. Дайте мне статус временного официального представителя руководства Грузии лишь в одном вопросе — в процессе получения зарубежной помощи, и я даю гарантию, что привезу 5,5 миллиардов помощи — столько, чтобы спасти экономику страны», — заявил Саакашвили в эфире «Мтавари архи».

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По словам Саакашвили, экономический кризис приведет Грузию к голоду и бедности, и он может ее спасти благодаря зарубежной финансовой помощи.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, с 2004 по 2013 год. Сразу после отставки покинул страну. На родине Саакашвили находится в розыске по ряду уголовных дел.