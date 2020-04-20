Киберпреступники обманом получают немецкую государственную помощь для предприятий, пострадавших от карантинных мероприятий, сообщает DW 20 апреля

Немецкие медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung начали совместное журналистское расследование случаев мошенничества с федеральными и местными субсидиями, которыми в ФРГ поддерживают малый бизнес, пострадавший от последствий эпидемии COVID-19.

Во время расследования журналисты обнаружили вебсайт, который на домене wirtschaft-nrw.info полностью воссоздавал официальный сайт Министерства экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, который находится по адресу www.wirtschaft.nrw.

Фишинговый сайт содержал все разделы и встроенные элементы настоящего сайта, включая и раздел о борьбе с мошенниками и экономическими преступлениями.

Карантин глазами простых людей, Германия, Бавария. С 20 апреля карантинные меры постепенно будут сниматься © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Министерство экономики этой федеральной земли еще 9 апреля прекратило прием таких заявок из-за многочисленных случаев мошенничества.

Как отмечает издание, информацию о прекращении приема заявок могли видеть далеко не все. В итоге от 3,5 до 4 тыс. человек могли заполнить фейковую заявку, предоставив мошенникам все конфиденциальные данные, которые те, в свою очередь, используют уже при подаче настоящих заявок.

Только банковские реквизиты в этом случае будут отличаться от настоящих, и именно на них будет поступать помощь государства.