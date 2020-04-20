Правоохранители задержали полтора десятка мужчин, которые в балаклавах ворвались в помещение, расположенное в Оболонском районе Киева, и заблокировали выходы, отказываясь покинуть здание. Об этом на днях сообщила полиция Киева

Около 02:00 18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что группа мужчин выломала окно на первом этаже и захватила помещение на проспекте Героев Сталинграда, принадлежащее двум частным компаниям. В Киеве поймали банду рейдеров во главе с иностранцем © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По словам начальника управления полиции Евгения Худякова, у мужчин было обнаружено и изъято оружие, газовые баллончики и ножи, которые направили на экспертизу.

Кроме того, изъяли документы, которые мужчины предъявили правоохранителям в качестве подтверждения права на собственность помещений, для установления их достоверности и законности.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.