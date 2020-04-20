ВВП Литвы в этом году может снизиться на 7,3% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил министр финансов республики Вилюс Шапока, передает издание Sputnik Литва в понедельник, 20 апреля

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк словам Шапоки, если ситуация с коронавирусом будет взята под контроль в первом полугодии и после этого экономическая активность начнет постепенно восстанавливаться, то экономика может сократиться на 7,3% и более.

«Если к лету не будет остановлено распространение коронавируса, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы может упасть более значительно, и мы будем исчислять сокращение двузначными цифрами», — заявил он.

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 1 326 случаев заражения коронавирусом, 37 пациентов скончались, 242 выздоровели. В стране до 27 апреля действует карантин.