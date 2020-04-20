По словам Шапоки, если ситуация с коронавирусом будет взята под контроль в первом полугодии и после этого экономическая активность начнет постепенно восстанавливаться, то экономика может сократиться на 7,3% и более.
«Если к лету не будет остановлено распространение коронавируса, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы может упасть более значительно, и мы будем исчислять сокращение двузначными цифрами», — заявил он.
Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 1 326 случаев заражения коронавирусом, 37 пациентов скончались, 242 выздоровели. В стране до 27 апреля действует карантин.