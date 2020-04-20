В Херсоне полиция устанавливает личность поджигателя здания иудейской религиозной общины. Об этом 20 апреля сообщает областная полиция в Facebook

Отмечается, что около трех часов ночи в полицию позвонил местный житель, который рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Долинский: Киев будет официально чествовать нацистских убийц и антисемитов © Journalist Today

«Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, потому жидкость не разгорелась», — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции обнаружила остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета. Проводятся следственно-разыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.