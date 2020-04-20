В МВД Украины создана специальная группа по противодействию поджогам, которая начала антидиверсионную операцию в лесах. Об этом 20 апреля сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

В Чернобыльской зоне из-за пыльной бури снова вспыхнул пожар © REUTERS, ANI

«Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу…Чудовищно сухая зима — уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это — особая проблема. И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов», — написал он.

Кроме того Аваков отметил, что «кто-то хочет спрятать огнем свои грязные делишки», с чем правоохранители мириться не намерены, поэтому попросил всех, кто располагает хоть какой-то информацией, позвонить в полицию.