«Я бы принял помощь даже от дьявола, если бы это помогло здоровью граждан. Добро пожаловать, помощь, мы ее согласуем без осложнений», — сказал он.
Так Мадуро ответил на вопрос о том, принял бы он помощь, если бы ее предложил президент Колумбии Иван Дуке.
Ранее Венесуэла заявила, что готова оказать поддержку соседней стране в поставке оборудования для проведения тестов на COVID-19, однако Дуке отказался от помощи Венесуэлы.
Между Венесуэлой и Колумбией отношения давно довольно натянутые. Одна из причин — наркотрафик, который идет в Венесуэлу от ее соседа.