Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в связи с пандемией готова принять помощь даже от дьявола. Его слова приводит РИА Новости 19 апреля

«Я бы принял помощь даже от дьявола, если бы это помогло здоровью граждан. Добро пожаловать, помощь, мы ее согласуем без осложнений», — сказал он.

Почему Украина - не Венесуэла © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Иван Дуке.

Ранее Венесуэла заявила, что готова оказать поддержку соседней стране в поставке оборудования для проведения тестов на COVID-19, однако Дуке отказался от помощи Венесуэлы.

Между Венесуэлой и Колумбией отношения давно довольно натянутые. Одна из причин — наркотрафик, который идет в Венесуэлу от ее соседа.