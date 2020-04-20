«Понижение рейтинга Аргентины до "С" указывает на то, что процесс "переоформление проблемного долга" начался после объявления властями о реструктуризации внешних облигаций», — объяснило свое решение рейтинговое агентство.
17 апреля власти Аргентины представили кредиторам план по реструктуризации госдолга. Он предусматривает отсутствие платежей на протяжении трёх лет.
План пока не одобрен, и Fitch считает дефолт по платежам неизбежным.
Агентство обещает повысить аргентинский рейтинг, если власти страны осуществят нужные выплаты или если станет ясно, что ситуация может улучшиться.
Однако если за несколько недель ситуация с кредиторами не будет урегулирована, агентство может еще больше понизить рейтинг страны.