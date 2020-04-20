Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта «С». Ранее рейтинг оценивался как «СС», сообщает РИА Новости 20 апреля со ссылкой на пресс-релиз Fitch

«Понижение рейтинга Аргентины до "С" указывает на то, что процесс "переоформление проблемного долга" начался после объявления властями о реструктуризации внешних облигаций», — объяснило свое решение рейтинговое агентство.

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План пока не одобрен, и Fitch считает дефолт по платежам неизбежным.

Агентство обещает повысить аргентинский рейтинг, если власти страны осуществят нужные выплаты или если станет ясно, что ситуация может улучшиться.

Однако если за несколько недель ситуация с кредиторами не будет урегулирована, агентство может еще больше понизить рейтинг страны.