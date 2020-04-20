«Если говорить о том, что мы сейчас имеем, — это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью», — объяснила Мироненко.
По ее словам, SARS-CoV-2 устойчивее вируса гриппа, но летом он должен ослабеть, так как в эту пору «респираторные инфекции неактивны». При этом Мироненко подчеркнула, что карантин в школах отменять нельзя и выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует.
Также она заявила, что можно запустить транспорт и возобновить работу метро, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или носить перчатки. Украинцы, по ее словам, должны быть готовы жить в подобном режиме два года.