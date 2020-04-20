Коронавирус на Украине может продержаться около двух лет, поэтому украинцам нужно готовиться жить в карантинном режиме приблизительно этот период. Об этом 20 апреля заявила завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в интервью «РБК-Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По ее словам, SARS-CoV-2 устойчивее вируса гриппа, но летом он должен ослабеть, так как в эту пору «респираторные инфекции неактивны». При этом Мироненко подчеркнула, что карантин в школах отменять нельзя и выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует.

Также она заявила, что можно запустить транспорт и возобновить работу метро, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или носить перчатки. Украинцы, по ее словам, должны быть готовы жить в подобном режиме два года.