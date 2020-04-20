Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на пандемию коронавируса, в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе. Об этом накануне сообщило издание Tut.by

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что на фотографиях, опубликованных пресс-службой главы государства, нет ни одного человека в маске. Президент, его сын и люди из окружения Лукашенко находились на минимальном расстоянии от прихожан.

«Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», — заявил глава республики.

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4 779 случаев заражения коронавирусом, 47 человек скончались, 494 выздоровели.