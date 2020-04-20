Ранее Лукашенко заявлял, что не собирается закрывать храмы в Пасху, несмотря на угрозу дальнейшего распространения коронавируса, а также поделился планами посетить пасхальное богослужение.
Стоит отметить, что на фотографиях, опубликованных пресс-службой главы государства, нет ни одного человека в маске. Президент, его сын и люди из окружения Лукашенко находились на минимальном расстоянии от прихожан.
«Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», — заявил глава республики.
Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4 779 случаев заражения коронавирусом, 47 человек скончались, 494 выздоровели.