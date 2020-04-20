Президент Бразилии Жаир Болсонару вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вместе со своими сторонниками вышел в воскресенье вечером на митинг в столице страны, посвященный ежегодному празднованию Дня бразильской армии. Об этом 20 апреля сообщает РИА Новости

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что коронавирус — всего лишь очередной грипп, а карантин только вредит здоровью. Бразильский президент, судя по всему, придерживается схожих взглядов.

Жаир Болсонару приехал на площадь, где уже собралась толпа его сторонников. Сам глава государства все же придерживался определенных мер предосторожности и не подходил к людям близко, здороваясь издалека.

«Я здесь сегодня потому, что верю в наш народ, верю в Бразилию», — заявил Болсонару.

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За несогласие с таким подходом на прошлой неделе уволили главу Минздрава Энрике Мандетту.

Представляя его сменщика, Болсонару заявил, что намерен отменить или ослабить карантин, открыть границы и возобновить торговлю.