Он отметил, что за предыдущие сутки проведено 1988 исследований. По его словам, такое низкое количество обусловлено тем, что меньше людей обратились с соответствующими симптомами.
«С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус — это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области», — заявил он.
Также Степанов отметил, что это недопустимо, поэтому дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано.
Ранее сообщалось, что за сутки был зафиксирован 261 новый случай. По состоянию на 09:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.