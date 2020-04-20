Минздрав Украины объяснил низкое число подтвержденных случаев коронавируса за сутки тем, что семь областей не подали в центр соответствующую информацию. Об этом 20 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался украинскими телеканалами

Он отметил, что за предыдущие сутки проведено 1988 исследований. По его словам, такое низкое количество обусловлено тем, что меньше людей обратились с соответствующими симптомами. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус — это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области», — заявил он.

Также Степанов отметил, что это недопустимо, поэтому дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано.

Ранее сообщалось, что за сутки был зафиксирован 261 новый случай. По состоянию на 09:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.