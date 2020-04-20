Министерство обороны РФ по просьбе властей Молдавии доставило в Кишинев груз с медицинским имуществом для борьбы с распространением коронавируса. Об этом накануне сообщило российское ведомство

«Девятнадцатого апреля Министерством обороны РФ по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России из г. Шанхая (КНР) в г. Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китаем, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что доставка груза в Молдавию стала первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавируса.

В Молдавии, согласно последним данным, выявлено 2 472 случая заражения коронавирусом, 67 человек скончались, 457 выздоровели.