«Девятнадцатого апреля Министерством обороны РФ по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России из г. Шанхая (КНР) в г. Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китаем, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова», — говорится в сообщении.
Ранее Кишинев обратился к Минобороны РФ с просьбой доставить груз из Китая. Медимущество весом 40 тонн было доставлено в столицу Молдавии на безвозмездной основе и в оговоренные молдавской стороной сроки.
Отмечается, что доставка груза в Молдавию стала первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавируса.
В Молдавии, согласно последним данным, выявлено 2 472 случая заражения коронавирусом, 67 человек скончались, 457 выздоровели.