По словам Билецкого, настоящей причиной поджогов в Житомирской области может быть попытка скрыть незаконную вырубку лесов. Также он сообщил, что за три дня пожаров в регионе сгорело около 6 га леса, 7 населенных пунктов и 39 домов.
«Рук для борьбы с огнем не хватает, ничего не хватает. Поэтому в рамках проекта "НК Волонтеры" мы официально обращаемся к ГСЧС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров… Украина может остаться без лесов… В этом году такие искусственные пожары просто вышли из-под контроля», — заявил Билецкий.