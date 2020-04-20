Глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал создать отряды из добровольцев для тушения пожаров в Житомирской области и предложил Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям своих бойцов. Об этом 19 апреля он сообщил на своем YouTube-канале

«Национальный корпус». Справка © Facebook, Партія "Національний Корпус" | Facebook, Партія "Національний Корпус" | Перейти в фотобанк «Рук для борьбы с огнем не хватает, ничего не хватает. Поэтому в рамках проекта "НК Волонтеры" мы официально обращаемся к ГСЧС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров… Украина может остаться без лесов… В этом году такие искусственные пожары просто вышли из-под контроля», — заявил Билецкий.