Ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии стабилизируется в ближайшие три-четыре недели. Об этом накануне заявила главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова, передает издание Tut.by

«В течение двух-трех недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. (…) Почему мы делаем такой вывод? Мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями», — сказала Жукова.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Жукова также подчеркнула, что в стране проводится работа по локализации очагов инфекции, каждый случай рассматривается как очаг — контакты зараженного обязательно вычисляются.

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4 779 случаев заражения COVID-19, 47 человек скончались, 494 выздоровели.