«В течение двух-трех недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. (…) Почему мы делаем такой вывод? Мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями», — сказала Жукова.
Она также отметила, что снижение заболеваемости ОРВИ во всех регионах Белоруссии дает основания полагать, что через несколько недель и заболеваемость коронавирусом «во всяком случае, стабилизируется либо начнет снижаться».
Жукова также подчеркнула, что в стране проводится работа по локализации очагов инфекции, каждый случай рассматривается как очаг — контакты зараженного обязательно вычисляются.
Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 4 779 случаев заражения COVID-19, 47 человек скончались, 494 выздоровели.