На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. Об этом 20 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 906 и 850 человека соответственно. Еще 512 и 414 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За 300 случаев перешли также Киевская, Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.

По состоянию на утро 20 апреля в центральную лабораторию поступило 454 обращения. Накануне центр получил 731 обращение при продолжающиеся статистике около 1 тыс. человек в сутки. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщений о подозрении на COVID-19.