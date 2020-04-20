«По состоянию на 09:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 261 новый случай», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 906 и 850 человека соответственно. Еще 512 и 414 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За 300 случаев перешли также Киевская, Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.
По состоянию на утро 20 апреля в центральную лабораторию поступило 454 обращения. Накануне центр получил 731 обращение при продолжающиеся статистике около 1 тыс. человек в сутки. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщений о подозрении на COVID-19.