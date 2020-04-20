Среди причин падения — негативный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении глобального спроса на энергоносители, а также сведения о том, что мощности для хранения нефти в Штатах переполнены.
В результате майские фьючерсы на WTI падали до $14,47 за баррель — минимума с 1999 года. По состоянию на 8:30 утра цена немного выше — $14,9 за баррель.
Падение стоимости нефти продолжается вопреки решению ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн б/с в мае-июне, 7,7 млн б/с в июле-декабре и 5,8 млн б/с в 2022 году до апреля.