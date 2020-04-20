В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали 16 человек. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает РИА Новости

Стрельба в Германии: восемь человек погибли, подозреваемый найден мертвым © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Габриэл Уортман в субботу, 18 апреля, открыл огонь по людям в городе Портапик и некоторых других населенных пунктах. Полиция гналась за преступником около 12 часов, погоня завершилась утром воскресенья близ города Галифакс.

Преступник был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов не был. О мотивах преступления ничего не известно.

Изначально полицейские сообщали, что задержали стрелка, однако позже стало известно, что он мертв.

Всего в результате стрельбы погибли 16 человек, не считая самого преступника. Отмечается, что инцидент по-прежнему не рассматривается как относящийся к терроризму.