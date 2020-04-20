Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По словам Бунечко, общее число зараженных в регионе — 226 человек. Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Житомире (59), Коростени (56) и Бердичеве (43).

«По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом возросло на 15 человек. Еще одна повторная проба 44-летнего маливчанина показала наличие болезни в организме», — написал председатель ОГА.

Два случая заражения за сутки было выявлено в Коростени — заболевание диагностировали у шестимесячного младенца и 7-летнего мальчика.

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 5449 случаев заражения коронавирусом, 141 пациент скончался, 347 выздоровели. 