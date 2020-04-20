В Житомирской области коронавирусом заразился шестимесячный ребенок. Об этом в воскресенье, 19 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом возросло на 15 человек. Еще одна повторная проба 44-летнего маливчанина показала наличие болезни в организме», — написал председатель ОГА. Два случая заражения за сутки было выявлено в Коростени — заболевание диагностировали у шестимесячного младенца и 7-летнего мальчика. По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 5449 случаев заражения коронавирусом, 141 пациент скончался, 347 выздоровели.