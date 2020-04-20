По словам Бунечко, общее число зараженных в регионе — 226 человек. Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Житомире (59), Коростени (56) и Бердичеве (43).
«По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом возросло на 15 человек. Еще одна повторная проба 44-летнего маливчанина показала наличие болезни в организме», — написал председатель ОГА.
Два случая заражения за сутки было выявлено в Коростени — заболевание диагностировали у шестимесячного младенца и 7-летнего мальчика.
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 5449 случаев заражения коронавирусом, 141 пациент скончался, 347 выздоровели.