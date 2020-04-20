Пик заболеваемости и смертности от коронавируса на Украине может прийтись на начало мая. Соответствующий прогноз сделали специалисты Национальной академии наук Украины, передает издание «Главком» вечером воскресенья, 19 апреля

«Если будут продлены карантинные мероприятия в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных исходов — на 3-8 мая», — рассказали в академии.

По мнению ученых, после достижения пика заболеваемости количество новых случаев заражения будет снижаться до конца мая.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом, как пояснил заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко, составленный учеными документ — «это не отчет, а скорее информационное сообщение, краткое извлечение из прогноза».

По состоянию на 19 апреля на Украине коронавирус был диагностирован у 5449 человек, 141 пациент скончался, 347 выздоровели.