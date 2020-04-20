Международному валютному фонду Украина нужна для того, чтобы держать в поле зрения различные экономические изменения и контролировать платежеспособность государства. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью изданию Украина.ру

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным валютным фондом украинской экономике будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет.

Эксперт пояснил, что кредитор всегда заинтересован в контроле над должником, иначе должник не сможет платить долги, объявит дефолт или будет проводить политику, которая ухудшит его платежеспособность, и он не сможет выплачивать проценты по долгам.

Что касается самого высказывания Марченко, то, по его мнению, президент Владимир Зеленский опасается принимать так называемый антибанковский закон, на котором настаивает МВФ, и поэтому призывает фонд смягчить позицию в отношении этого закона.

«Но где-то Марченко прав, потому что ни МВФ, ни частные кредиторы не заинтересованы в дефолте. Тогда надолго приостановится перспектива выплаты долгов, а никто не хочет терять свои деньги», — указал Карасев.

Политолог добавил, что Украина не может сегодня полностью разорвать с фондом, но она может вырваться из долговой ловушки и выстроить с МВФ более прагматичные и рациональные отношения.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.