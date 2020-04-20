«В принципе Дарига Назарбаева и другие родственники первого президента Казахстана готовы предоставить гарантии, что статус-кво западных экономических интересов будет соблюден (в том числе и российских). Так что у них с Западом все нормально», — пояснил эксперт.
Политолог также отметил, что Назарбаевой удалось выиграть суд по делу об имуществе в Великобритании, якобы купленном на нечестно заработанные средства, за счет сильного лобби в британской элите и сильных юристов.
Мамырайымов считает, что в связи с этой победой Назарбаевой какие-то выводы об исходе внутриполитической борьбы в Казахстане делать нельзя, поскольку после этой информационной атаки на нее последуют и другие атаки ее противников вроде скандала с ее активами в панамском офшоре.
При этом, по его мнению, родственники Назарбаева в отдаленной перспективе без внешней поддержки Москвы, Китая или Запада смогут удерживать власть хотя бы один год.
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