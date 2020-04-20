Во внутриполитической борьбе в Казахстане западные страны занимают сторону тех, кто может гарантировать статус-кво их активов в первую очередь на каспийском нефтяном шельфе и в других стратегических отраслях. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

Политолог также отметил, что Назарбаевой удалось выиграть суд по делу об имуществе в Великобритании, якобы купленном на нечестно заработанные средства, за счет сильного лобби в британской элите и сильных юристов.

Мамырайымов считает, что в связи с этой победой Назарбаевой какие-то выводы об исходе внутриполитической борьбы в Казахстане делать нельзя, поскольку после этой информационной атаки на нее последуют и другие атаки ее противников вроде скандала с ее активами в панамском офшоре.

При этом, по его мнению, родственники Назарбаева в отдаленной перспективе без внешней поддержки Москвы, Китая или Запада смогут удерживать власть хотя бы один год.

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