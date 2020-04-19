Игорь Коломойский больше остальных украинских олигархов сейчас максимально заинтересован в ухудшении ситуации в стране, потому что воюет с президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру,

Экономист Охрименко: То, что делает Кабмин Украины — бардак, так нельзя! © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«А вот если мы говорим о Новинском, Бахматюке, Ахметове, то они в этом не заинтересованы. Но все хотят четкого плана. Но на Украине нет четкого плана, что будет до конца года», — указал Охрименко.

Экономист обратил внимание, что даже если Ринат Ахметов поговорит с премьером Денисом Шмыгалем (которого связывают с донецким олигархом-ред.), то он все равно не сможет сказать ему ничего конкретного.

В условиях кризиса и коронавируса должен быть четкий понятный план, а если его нет, то никакой олигарх ничего не сделает, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.