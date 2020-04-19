Коломойский, пояснил эксперт, максимально сражается за свои заводы, и для него ухудшение ситуации выгодно, потому что тогда ему проще будет уговорить Зеленского отдать предприятия.
«А вот если мы говорим о Новинском, Бахматюке, Ахметове, то они в этом не заинтересованы. Но все хотят четкого плана. Но на Украине нет четкого плана, что будет до конца года», — указал Охрименко.
Экономист обратил внимание, что даже если Ринат Ахметов поговорит с премьером Денисом Шмыгалем (которого связывают с донецким олигархом-ред.), то он все равно не сможет сказать ему ничего конкретного.
В условиях кризиса и коронавируса должен быть четкий понятный план, а если его нет, то никакой олигарх ничего не сделает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.