Из всех стран постсоветского пространства самая критическая ситуация с коронавирусом в Кыргызстане, который четко делится на более развитый и менее религиозный север и юг, где религиозность населения имеет очень большое значение. Об этом рассказал шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в интервью изданию Украина.ру

Семен Уралов: Нас ждут перегретые рынки труда и социальные взрывы © Facebook, Семен Уралов

«В Кыргызстане сейчас доходит до того, что там заваривают двери и вешают замки на подъезды тех, кто отказывается соблюдать режим самоизоляции. Да, государству приходится идти на такие жесткие меры, но у власти просто нет выхода», — пояснил Уралов.

Политолог также отметил, что в Киргизии, а также в Армении из-за пандемии экономическая ситуация сегодня наиболее проблематична, поскольку республики сильно завязаны на трудовую миграцию, и у них нет подушек безопасности.

Собеседник издания прогнозирует, что они попросят помощи по линии Евразийского союза и напрямую будут обращаться к России.

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