Эксперт пояснил, что на юг Киргизии часто приезжают паломники из стран Ближнего Востока, и это является большой проблемой, потому что эти паломники часто отказываются самоизолироваться.
«В Кыргызстане сейчас доходит до того, что там заваривают двери и вешают замки на подъезды тех, кто отказывается соблюдать режим самоизоляции. Да, государству приходится идти на такие жесткие меры, но у власти просто нет выхода», — пояснил Уралов.
Политолог также отметил, что в Киргизии, а также в Армении из-за пандемии экономическая ситуация сегодня наиболее проблематична, поскольку республики сильно завязаны на трудовую миграцию, и у них нет подушек безопасности.
Собеседник издания прогнозирует, что они попросят помощи по линии Евразийского союза и напрямую будут обращаться к России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.